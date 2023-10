GroenLinks-PvdA heeft na storm van protest spijt van steun aan pro-Israël motie van SGP

19 okt. 2023 - 20:10

Ik snapte de stemverklaring van Piri, over waarom ze met alle moties mee hadden gestemd. Ik snap ook de kritiek op die passage in de SGP-motie. Voor mij is het geen halszaak, maar ik begrijp wel hoe het geïnterpreteerd kan worden. Netjes dat ze daar op terugkomen, om er geen misverstand over te laten bestaan. Verder zijn dit soort moties in het Nederlandse parlement natuurlijk grotendeels symbolisch, en voor 'binnenlandse consumptie'. Want Israël luistert alleen naar de Verenigde Staten, en Hamas luistert naar geen enkel westers land. Rechtse politici en media lopen deze weken erg te rellen over de oorlog door die in Nederlandse politieke context te trekken. Denk en Bij1 overigens ook. Zij vertegenwoordigen daarmee een minderheid. Uit een recente Ipsos-peiling voor de NOS blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders geen partij wil kiezen in dit conflict, en veel mensen voorwaarden stellen aan het steunen van zowel Israël als de Palestijnen. Dit afgewogen enerzijds/anderzijds van GroenLinks-PvdA mag misschien niet 'sexy' zijn voor veel media (die leven van harde, duidelijke uitspraken, conflict en clickbait) maar het komt wel overeen met hoe het in realiteit is voor de meeste Nederlanders. Waar sommige andere partijen een achterban/doelgroep lijken te bedienen, tonen ze zich bij GroenLinks-PvdA hiermee echte volksvertegenwoordigers.