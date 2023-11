GroenLinks-PvdA en VVD gaan nek-aan-nek in peiling, Wilders loopt in Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-PvdA stijgt in de nieuwste I&O-zetelpeiling van 20 november verder van 23 naar 27 zetels en heeft nu evenveel zetels als de VVD. De twee partijen gaan aan kop maar worden op de hielen gezeten door de PVV. Wilders scoort nu 26 zetels, zes meer dan vorige week. Die winst is te danken aan het omstreden SBS-debat waar de redactie een vrouw vragen liet stellen aan Frans Timmermans. Achteraf werd ontdekt dat de vrouw een fervent PVV-aanhanger is. Jeroen Pauw, als producent verantwoordelijk voor het debat, heeft bij Khalid & Sophie erkend dat hij daarvan op de hoogte was. Voor de kijkers werd dat geheim gehouden. Pauw steekt niet onder stoelen of banken dat hij een enorme afkeer van Timmermans koestert. De aanval van de vrouw werkte enorm in het voordeel van Wilders.

I&O Research schrijft: Als we kiezers vragen waarom zij switchen naar de PVV, zeggen ze vaak dat Geert Wilders heeft overtuigd bij het SBS-debat. Een kiezer die overstapt vanuit NSC zegt: "Nadat ik het debat heb gezien op SBS6 ben ik meer dan zeker van mijn keuze."

PVV'ers hebben naast de gebruikelijke vreemdelingenhaat ook als motief dat ze willen voorkomen dat GroenLinks-PvdA in de regering komt. Ze zijn van overtuigd dat de PVV kan deelnemen aan een kabinet met de VVD. Yesilgöz lijkt daarmee verantwoordelijk voor de groei van de extreemrechtse partij. In augustus verklaarde ze dat ze regeren met de PVV voortaan als optie zag. Onder Rutte was dat nog uitgesloten, onder meer omdat Wilders is veroordeeld wegens vreemdelingenhaat en nog steeds weigert spijt te betuigen voor zijn misdrijf.

Verder blijkt uit de peiling dat de VVD met Yesilgöz nog steeds op 7 zetels verlies staat ten opzichte van het huidige aantal. Timmermans daarentegen is er in geslaagd zijn partij 10 zetels te laten groeien. GroenLinks-PvdA wint bij kiezers die de verrechtsing van Nederland tegen willen gaan. Zo zegt een kiezer die in 2021 op de PvdA stemde maar vorige week nog geen voorkeur had: "Een strategische stem om een volledig rechts kabinet te voorkomen." De partij lokt daarmee ook kiezers van Volt, D66 en de SP.

De kiezer lijkt alweer uitgekeken op Pieter Omtzigt die dit weekend na maanden aarzelen bekend maakte dat hij toch wel premier wil worden. Zijn partij, tot voor kort nog de grootste, verliest opnieuw 4 zetels en staat nu op 21. Zijn aanhoudende onduidelijkheid is de belangrijkste reden voor weglopers. Ook BBB levert weer in en staat nu op 6 zetels. De partij, die een half jaar geleden nog de verkiezingen won, is daarmee nu kleiner dan D66. Een rondgang van RTV Utrecht onder kiezers leert dat de spectaculaire implosie van BBB mede komt doordat kiezers nu inzien dat er meer problemen zijn dan alleen die van de boeren.