GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

17 mei 2022 - 16:31

Ik heb meer vertrouwen in Vrij Links dan in drammerig dogmatisch links. Het oorspronkelijke doel van links was het verheffen van de arbeider. Iedere arbeider een auto, iedere arbeider 40 uur werken, iedere arbeider twee maal per jaar op vakantie, iedere arbeider een eigen huisje. Nu is drammerig dogmatisch links er alleen maar op uit om de arbeider te kleineren en uit te kleden. Een auto mag niet meer want dit is slecht voor het milieu. Een arbeider hoort geen tweemaal per jaar op vakantie te gaan en al helemaal niet met het vliegtuig. Dat is niet meer van deze tijd. Een eigen huis kan niet meer. Huizen bouwen zijn slecht voor de mensen die al een huis hebben. Parttimers moeten meer gaan werken om ze zo meer belasting te kunnen laten betalen. En wat doen de drammerig dogmatisch linksers: Die gaan zelf driemaal per jaar met het vliegtuig op vakantie Rijden zelf in een vervuilende wagen Wonen in de betere monoculturele wijken Worden in bijna alle gevallen door de Overheid betaald. Hypocrisie ten top.

