GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vertrekt uit 'gure klimaat waarin politici moeten opereren'

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is niet meer verkiesbaar bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat schrijft ze in een verklaring op Twitter. In een lange brief waarin ze vooral veel collega's bedankt, vergelijkt ze het Kamerwerk met een "driedubbele marathon", en spreekt zij haar zorg uit over "het gure klimaat waarin politici moeten opereren".