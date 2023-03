GroenLinks grootste partij bij Nederlanders in het buitenland

De linkse wolk was bij de verkiezingen van afgelopen week goed voor bijna 27 procent van de stemmen die zijn uitgebracht door Nederlanders in het buitenland. GroenLinks werd de grootste partij met 18,3 procent van de stemmen. D66 werd tweede (16,2 procent), de VVD derde (14,3 procent). BBB deed niet mee in het buitenland.

Er werden in totaal 25.848 geldige buitenlandstemmen uitgebracht. Ruim 37.000 Nederlanders in het buitenland hadden zich aangemeld om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, meldt NederlandersBuitenNederland.nl. Mogelijk hebben de 11.000 Nederlanders die hun stem niet hebben uitgebracht, hun stembiljetten nooit ontvangen of zijn hun formulieren niet aangekomen in Den Haag.