GroenLinks: gratis abonnement op deelauto in ruil voor inleveren auto

De voorstellen moeten ertoe leiden dat het totaal aantal auto’s in de openbare ruimte afneemt. “In elke straat in Nederland staat een auto gemiddeld 23 uur stil. Het verblikt het straatbeeld en al die auto’s nemen ontzettend veel ruimte in. Ruimte in de straat waar ook speeltuintjes, bomen of fietsenrekken kunnen staan”, schrijft ze.