GroenLinks en PvdA: nieuwe bezuinigingen gaan we blokkeren

GroenLinks en PvdA beloven alles in het werkt te stellen om verdere bezuinigingen op wonen, zorg of de sociale zekerheid te voorkomen. Ze zijn zelfs bereid tegen begrotingen te stemmen en wetten te torpederen. In de Eerste Kamer is het kabinet nu afhankelijk van de steun van de linkse wolk. De komende Provinciale Statenverkiezingen gaan uitwijzen of dat zo blijft of dat het kabinet een rechts blok kan gaan vormen met radicaal-rechtse partijen als PVV, JA21 en BBB.