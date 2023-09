GroenLinks en PvdA fuseren in Provinciale Staten Zuid-Holland en zijn direct grootste partij

21 sep. 2023 - 10:22

Lol, Ik moest meteen terugdenken aan een reclame uit de jaren 90: Een burgemeester die zo dol was op ‘openen’, dat hij het voortaan overal ging toepassen: “Bij deze verklaar ik dit buffet, voor geopend”. “Bij deze verklaar ik deze deur, voor geópend!” Wat ik maar wil zeggen: die stemmers komen echt niet terug nu je je fusie tot in detail repliceert. Het dak is lek, de fundamenten rot: moestuinen, eerlijke verhalen, Ruttiaanse samenwerkingen en straks doodleuk wéér met de VVD in een kabinet als het aan Frans ligt. Daar trapt de kiezer niet meer in