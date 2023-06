GroenLinks eist stop dubieuze gaswinning

5 sep. 2011 - 10:18

Beste mensen ik heb een stelling: Het gaat niet lukken. De wereldbevolking wordt groter en elke vorm van grootschalige grondstoffenwinning voor energie gaat gewoon de ecologische structuur aantasten. Het neemt exponentieel toe en er gaan al 50 kinderen per dag dood in Afrika vanwege het klimaat. Dat komt door ons. Auto's, olie. Grondstoffenwinning, ecologie. De antwoorden liggen recht voor onze neus en we kijken weg. Hoe lang nog voordat het echt fout gaat? Het is al wetenschappelijk bewezen dat mensen direct invloed uitoefenen op het klimaat. Je zou ook zo dom als wat zijn om dat niet te begrijpen als het heel simpel wordt uitgelegd: wij staan aan de top van de voedselketen. In het verleden hebben die toppers voor hun eigen uitsterven gezorgd --> Dinosauriers. Wat zijn wij nou..niks meer dan Dinosauriers, of zijn we echt slimmer? Als we op grote schaal produceren is er op grote schaal invloed op ecosystemen, en we zullen er maar 1 keer achter kunnen komen wanneer het teveel is en dan is het te laat. De documentaire the 11th hour en andere docu's zijn er niet voor niks. Je bent gewaarschuwd.

