Groenlandse politica tegen Trump: 'We zijn niet te koop, we geven niets om cash en neptieten' Vandaag

De Groenlandse politica Tillie Martinussen van de Samenwerkingspartij legt voor de camera van CNBC-TV18 uit waarom zij en haar landgenoten niet zitten te wachten op Donald Trump. “Ik denk dat Trump de Groenlanders niet begrijpt. We geven niet veel om cash en Kardashian-lippen en neptieten”, steekt ze van wal.

Ze legt uit dat het niet mogelijk is om land te bezitten in Groenland. “Groenlanders geloven niet dat het land van één persoon is. Het is van iedereen. Het is een grote misrekening van Trump dat Groenlanders verleid kunnen worden met cash. Ook voor 100.000 dollar per persoon zouden we geen afstand willen doen van gratis gezondheidszorg en gratis onderwijs. We willen onderdeel blijven van Europa.”

De Amerikaanse ‘rijkdom’ maakt geen enkele indruk op Martinussen. “Kijk hoe hebberig ze zijn. Ze willen nu zelfs hun vrienden beschieten en het land van hun vrienden innemen.”

De wijze waarop de Amerikanen omgaan met inheemse volken, is eveneens een reden om niet enthousiast te worden van de plannen van Trump. “Hun land is afgepakt, ze zijn niet goed behandeld”, zegt Martinussen over de inheemse volken. “Trump omringt zichzelf met white power-figuren. En wij zijn niet wit, zoals je kunt zien. Dus we weten dat onze rechten waarschijnlijk zullen worden afgepakt.”