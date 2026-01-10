Groenland en het erfgoed van koloniale macht Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 180 keer bekeken Bewaren

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

Trump herhaalt dat de VS Groenland “moeten bezitten, of ze het nu willen of niet”. Historisch gezien klinkt dit als een vertrouwde koloniale logica: macht gaat boven zelfbeschikking.

Wanneer Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten Groenland moeten bezitten “of de Groenlanders het nu willen of niet”, is dat geen losse retorische uitglijder. Het is een hedendaagse echo van eeuwenoude koloniale logica: macht legitimeert zichzelf, rechten van kleinere volkeren zijn bijzaak.

Wie de geschiedenis van Noord-Amerika bestudeert, herkent het patroon onmiddellijk. Inheemse volken werd systematisch hun land ontnomen. Hun politieke autonomie werd genegeerd, onder het mom van beschaving, veiligheid of manifest destiny. De grondgedachte was eenvoudig: het belang van een groeiende macht weegt zwaarder dan dat van lokale gemeenschappen.

Groenland is het 21e-eeuwse equivalent. De nadruk ligt op ligging, grondstoffen en strategische waarde. Zelfbeschikking en soevereiniteit worden gereduceerd tot obstakels in een grootmachtcalculatie. Het verschil met de koloniale praktijk van vroeger is vooral juridisch en logistiek: militaire bases en verdragen vervangen fysieke annexatie, maar de morele hiërarchie blijft intact.

Dit is niet louter een Amerikaans probleem. Voor Europa en de internationale rechtsorde is het een waarschuwing: als grootmachten openlijk stellen dat bezit boven recht gaat, staat het fundament van soevereiniteit op losse schroeven. Groenland is geen incident, het is een spiegel van een onverwerkt verleden, verpakt in hedendaagse taal van veiligheid en geopolitiek.

Wie de lessen van de koloniale geschiedenis negeert, riskeert dat macht opnieuw boven recht wordt geplaatst met satellieten, militaire installaties en juridische rationalisaties als moderne middelen. Groenland is een waarschuwing: sommige koloniale reflexen sterven nooit.