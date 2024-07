Groenland arresteert walvisredder Paul Watson, uitlevering aan Japan dreigt

Paul Watson, prominent oprichter van de militanten walvisbeschermingsorganisatie Sea Shepherd, is in Groenland gearresteerd. De arrestatie door een groot aantal agenten vond plaats toen Watson met zijn schip aankwam in de haven van Nuuk, de hoofstad van Groenland. De aanhouding vond plaats op basis van een internationaal arrestatiebevel dat Japan heeft uitgevaardigd tegen de dierenactivist die met gevaar voor eigen leven de walvisjacht hindert. Watson verliet in 2022 de Sea Shepherd en richtte zijn eigen organisatie op.