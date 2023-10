Groenen krijgen klap bij Zwitserse verkiezingen, populisten rukken op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 145 keer bekeken • bewaren

De gletsjers mogen in Zwitserland dan in hoog tempo smelten, de kiezers keren er zich af van de groene partijen. Bij de zondag gehouden parlementsverkiezingen verloor Grüne 5 zetels en eindigt op 23 zetels in de 200 volksvertegenwoordigers tellende Nationale Raad, de Zwitserse Tweede Kamer. De Grünliberale Partei, een rechtse groene partij, verloor 6 zetels en heeft er nog 10 over. De sociaal-democratische partij SP wint twee zetels en komt op 41 zetels. "Het bittere is dat het klimaat verloren heeft", aldus Aline Trede, leider van de linkse Grüne.

Grote winnaar is de rechts-populistische SVP, al langer de grootste partij in Zwitserland. De partij wint 9 zetels en komt nu op 62 vertegenwoordigers. De SVP weet handig gebruik te maken van de Zwitserse voorliefde voor referenda, het populistische instrument bij uitstek. De partij zette weer volop in op migratie als thema, met de bekende racistische propaganda waarin bijvoorbeeld criminaliteit en migratie gekoppeld worden. Internationale belastingcriminaliteit, excuus -ontwijking, is daarbij overigens niet het onderwerp.

Politico schrijft dat de SVP voor het eerst ook de bestaanszekerheid tot onderwerp maakte. Ook de centristische partij Mitte won een zetel en bekleedt volgens Politico nu een sleutelpositie in het parlement voor de te vormen coalities.

De opkomst was laag, 48 procent. Gezien de bijzondere inrichting van de Zwitserse democratie zal er in de regering zelf niet veel veranderen. Het 'kabinet' van Zwitserland is de Federale Raad die bestaat uit zeven volksvertegenwoordigers van de vier grote partijen. De samenstelling ervan is al sinds 1959 vrijwel ongewijzigd.