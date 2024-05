‘Groenen en sociaaldemocraten moeten ook in Europa één partij worden’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 74 keer bekeken • bewaren

© Foto: Jeroen van der Meyde © Jeroen van der Meyde

Bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement hebben GroenLinks en de PvdA net als bij de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen één gezamenlijke lijst. Maar na de verkiezingen splitsen ze weer op in twee verschillende Europese politieke families met allebei een eigen fractie: de Groenen en de sociaaldemocraten.

Marit Maij, nummer drie op de gezamenlijke Europese lijst, wil dat de twee politieke families in Europa fuseren, net als in Nederland het plan is. In de podcast Betrouwbare Bronnen beaamt ze vandaag dat een van de voordelen is dat die gezamenlijke fractie wel eens groter zou kunnen worden dan de nu dominante Europese Volkspartij van de christendemocraten. Omdat die in 2019 als grootste uit de stembus kwam, mocht zij de president van de Europese Commissie leveren.

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het progressieve geluid in het Europees Parlement heel sterk laten horen”, zegt Marit Maij, afkomstig uit de PvdA. “Zeker omdat er ook in Europa waarschijnlijk een vrij gure rechtse wind komt waaien, is het ontzettend belangrijk om die twee groepen stevig bij elkaar te brengen. Dat is al zo in het Nederlandse parlement, in een aantal gemeenten, in een aantal provincies. Wij zien dat dit de toekomst is. We gaan er heel hard aan werken dat in de komende periode die twee groepen inhoudelijk heel sterk samen optrekken.”

Maij komt straks in de sociaaldemocratische fractie terecht en wil PvdA-achtige partijen uit bijvoorbeeld Spanje, Italië en Duitsland overtuigen dat samengaan met de Groenen belangrijk is voor een sterk progressief geluid. “Wij zien ook dat dit de toekomst in Europa is.”