‘Groeit er straks een generatie op die gewend is aan lente in december?’

Het is dat er december op de kalender staat, anders zou Druktemaker Yora Rienstra denken dat het april is. “Met 14,1 graden gemeten in de Bilt was het afgelopen zondag de warmste 7 december ooit. Maar ik leef nog in ontkenning, want elke dag trek ik mijn winterjas aan. En ik heb mijn kerstboom ondergesneeuwd met nepsneeuw. Groeit er straks een generatie op die gewend is aan lente in december?”

