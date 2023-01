Groeiende groep Nederlanders staat letterlijk stil op digitale snelweg Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 217 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Steeds meer Nederlanders hebben moeite om deel te nemen aan de digitale snelweg voor hun bankzaken. Zo blijkt uit recent onderzoek dat één op de zes Nederlanders zijn bankzaken niet digitaal kan regelen en afhandelen, vanwege onder meer laaggeletterdheid en ouderdom.

De laaggeletterdheid in Nederland neemt niet af maar groeit. Naar schatting één op de zes Nederlanders is laaggeletterd. Hetgeen niet verward moet worden met analfabetisme. In dat laatste geval kan men in het geheel niet lezen of schrijven. Bij laaggeletterdheid kan men dat wel maar niet voldoende om nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen. Zoals bijvoorbeeld nieuwe toepassingen op het gebied van het betalingsverkeer op de digitale snelweg.

“Hardlopers zijn doodlopers” luidt het gezegde. De banken in Nederland hebben bij de ontwikkeling van de digitale snelweg voor het betalingsverkeer voor hun klanten hierover kennelijk onvoldoende nagedacht. Steeds meer Nederlanders haken in digitale zin af en voelen zich daardoor machteloos en woedend omdat ze niet meer als volwaardige Nederlanders mee kunnen doen aan de samenleving.

Hoogste tijd om als overheid en het bankwezen met elkaar in overleg te gaan en afdwingbare afspraken te maken over het minimum aantal fysiek aanwezige bank-of klantenservicekantoren in een bepaalde regio waar klanten met een digitale beperking hun normale bankzaken snel en goed kunnen regelen.

Voor de overheid is het van belang om prioriteit te geven aan het snel omlaag brengen van de laaggeletterdheid in Nederland. Innovaties en groei van de economie blijven vanwege de vergrijzing en een blijvend tekort aan arbeidskrachten grotendeels afhankelijk van een verdere toename van de digitalisering. Daar valt simpelweg niet meer aan te ontkomen.

“Een ketting is net zo sterk als haar zwakste schakel”. Dat gaat in dit geval ook op voor een te hoge graad van laaggeletterdheid in onze samenleving.

Bij een blijvende laaggeletterdheid van een grote groep Nederlanders zal deze groep derhalve niet alleen onze economische groei remmen maar ook zullen zij buiten de voortschrijdende digitale samenleving worden geplaatst. Met alle negatieve gevolgen en maatschappelijke kosten die daar alsdan bij horen.