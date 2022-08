Groeiende groep Britten weigert energierekening nog te betalen: 'Niet meer te doen'

Tienduizenden Britten zijn niet langer van plan hun energierekening nog te betalen. Net als in Nederland en de rest van Europa, lopen in Groot-Brittannië de gasprijzen hoog op als direct gevolg van de Oorlog in Oekraïne. Voor veel huishoudens is de energierekening simpelweg niet meer op te brengen en een groeiende groep is dat dan ook niet meer van plan.