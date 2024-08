Groeiend aantal Britten laat DNA testen in de hoop ander paspoort te krijgen en Brexit te ontvluchten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

Een groeiend aantal Britten laat hun DNA testen in de hoop een ander paspoort te kunnen bemachtigen om zo de nadelige gevolgen van de Brexit weer ongedaan te maken. Dat schrijft The Guardian. Wie bijvoorbeeld kan aantonen deels Iers te zijn, kan proberen op die manier terug te keren naar de Europese Unie.

Decennialang werden in Ierland ongehuwde moeders gedwongen hun kinderen af te staan voor adoptie in Groot-Brittannië. Een van deze kinderen, de inmiddels volwassen Richard Sayers, deed in 2022 mee aan het televisieprogramma DNA Family Secrets om zijn afkomst te bepalen. Uit de test bleek dat Sayers’ vader een Ier was, geboren in Galway. Het lukte Sayers vervolgens om zijn geboorteakte te laten rectificeren en vervolgens een Iers paspoort aan te vragen.

Sayers is bepaald niet de enige. Een woordvoerder van het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat tal van Britten inmiddels probeert om via DNA-onderzoek een Ierse ouder te vinden zodat er stappen gezet kunnen worden richting een Iers paspoort. Een gewild paspoort, omdat dit weer toegang geeft tot het vrije verkeer binnen de Europese Unie waar Ierland in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk nog wel deel van uitmaakt.