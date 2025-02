Groei uitgaven Europese veiligheid en afname bestaanszekerheid zetten druk op hoofdlijnenakkoord Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 185 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De nieuwe geopolitieke ontwikkelingen noodzaken alle EU-lidstaten en NAVO-bondgenoten om hun beleid op allerlei verschillende terreinen aan te passen. Voor de Nederlandse samenleving houdt dat in dat er fors meer overheidsgeld naar defensie zal moeten gaan. Waarvoor elders in de begroting oplossingen moeten worden gevonden als de coalitiepartijen zich strikt aan de afgesproken EU-normen zullen blijven houden. Met een begrotingstekort van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en een staatsschuld die maximaal 60% van het bbp mag zijn.

Zoals bekend is de bestaanszekerheid voor steeds meer burgers een onderwerp dat hen dagelijks bezighoudt. De lagere en meeste middeninkomens hebben daar kopzorgen over en zien hun zorgen eerder toenemen dan afnemen door het gevoerde beleid van het kabinet Schoof. Aan draconische maatregelen valt niet meer te ontkomen om Nederland en Europa veilig te houden. Maatregelen die de overheidsbegroting aanzienlijk zullen veranderen met miljarden euro’s meer voor defensie.

Als het onderwerp 'bestaanszekerheid' niet snel door de regering wordt opgepakt zal dat onze samenleving nog meer ontwrichten. Strak vasthouden aan de afgesproken strikte begrotingsregels zoals dat in het hoofdlijnenakkoord is vastgelegd met de hiervoor genoemde extra uitgaven voor defensie zal het draagvlak onder burgers voor voornoemde draconische maatregelen er niet groter op maken.

De veiligheid van Europa borgen houdt onder de huidige geopolitieke ontwikkelingen automatisch in dat ook de economie zal veranderen. Met meer een karakter van een oorlogseconomie. Als lidstaat van de EU en met NAVO-bondgenoten. Met of zonder de VS. Consumenten zullen in zo’n economie een stapje terug moeten doen. Voor rijke burgers is het geen probleem om te minderen. Voor consumenten en burgers die nu al niet gewoon rond kunnen komen is dat een ramp.

Naast forse investeringen in defensie valt daarom ook niet meer te ontkomen aan forse investeringen om de bestaanszekerheid van burgers te borgen in Nederland. Een stapje terug doen omdat de oorlogseconomie dat van burgers vraagt is voor steeds meer burgers in Nederland, die maandelijks al moeite hebben om rond te komen, een stap teveel gevraagd.

Feitelijk gezien komt de oorlogsdreiging voor Nederland en alle EU-lidstaten waarvan de bestaanszekerheid van burgers slecht of niet is geborgd, heel slecht uit. We hebben te lang gedacht dat de vrede in Europa de normale situatie in Europa zou zijn. We weten nu wel anders.