De groei van de luchtvaart heeft de grenzen van mensen, milieu en klimaat allang overschreden

We zijn toch knettergek als we ten koste van honderdduizenden mensen de vakantievluchten laag over Nederland laten scheren, terwijl er ook een alternatief is?

De discussie over de toekomst van de luchtvaart zwelt aan, afgelopen week bijvoorbeeld kwam het onderwerp ruimschoots aan bod in Nieuwsuur. Jarenlang zijn de besluiten over Amsterdam Airport Schiphol genomen vanuit het idee dat alleen met groei, groei en nog eens groei Schiphol kan functioneren.

Onzin.

Schiphol is belangrijk voor Nederland, omdat bereikbaarheid belangrijk is. Maar de groei van de luchtvaart knalt keihard tegen de grenzen aan van mensen, van milieu en klimaat. Ons luchtruim is zo vol dat de vakantievluchten vanaf Lelystad Airport lang laag over ons land gaan. En als je ziet hoe hard klimaatverandering gaat, is het onverantwoord om de luchtvaart – een snel groeiende bron van CO2-uitstoot – verder aan te jagen met belastingvrijstellingen en nieuwe vliegvelden.

Bereikbaarheid en ‘mobility’ zijn belangrijk voor Nederland, maar dat kan bijvoorbeeld ook met de trein. Van de top 20 bestemmingen van Schiphol zou de helft ook goed per trein bereikt kunnen worden. Hoe zorgen we er voor dat de trein een echt alternatief wordt voor vluchten binnen Europa?

