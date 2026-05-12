Grijp de kans op vrede in Oekraïne

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Volgens een bericht van de NOS op 11 mei zei Poetin zaterdag op de Russische Dag van de Overwinning dat het conflict met Oekraïne volgens hem zijn einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. Hij was onder meer voorzitter van de raad van toezicht van het Russische olieconcern Rosneft.

De NOS geeft dan ook aan dat deze suggestie binnen heel Europa op verzet stuit. Wat de uitspraken volgens de NOS toch opvallend maakt is dat president Poetin heeft gezegd dat hij wil praten met Europa. Dat wilde hij voorheen niet, hij wilde alleen praten via Trump. Poetin zou volgens de NOS ook willen praten met Zelensky, in een derde land. Tot nu toe wilde hij alleen in Moskou met hem praten en pas als er een vredesakkoord is bereikt. Ook gaf Poetin volgens de NOS zaterdag opnieuw af op de "globalistische" Westerse leiders, die volgens hem hadden beloofd dat de NAVO na de val van de Berlijnse Muur in 1989 niet verder zou worden uitgebreid, maar nu bereid lijken om Oekraïne binnen de "invloedssfeer van de Europese Unie" te halen.

Ik ben van mening dat elke kans op duurzame vrede in Oekraïne gegrepen dient te worden, ook al is het aan de EU om de eigen vredesonderhandelaar te kiezen. Het is meer dan de hoogste tijd dat President Poetin en de andere wereldleiders serieus werk maken van vrede in Oekraïne. Er zijn al veel te veel mensenlevens verloren gegaan, mensen gewond geraakt, mensen op de vlucht. Ontvoerde kinderen die terug willen naar hun ouders. En ook wordt door de oorlog enorme schade aangebracht aan de natuur.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 tot februari 2026 zijn er volgens de OHCHR meer dan 15.000 burgers omgekomen, 41.000 gewond geraakt en zijn er miljoenen Oekraïense burgers op de vlucht geslagen. In 2025 en 2026, werden meer burgers gedood en gewond dan in 2023 en 2024 en burgers door het hele land leden onder de voortdurende aanvallen op de energie infrastructuur van Oekraïne. Dit gaat om het aantal geverifieerde burgerslachtoffers.

Volgens het Center for Strategic & International Studies waren er sinds de Russische invasie in Oekraïne eind januari 2026 ongeveer 1,2 miljoen Russische doden, gewonden en vermisten. De Oekraïense slachtoffers, doden, gewonden en vermisten liggen volgens het rapport rond de 500.000 en 600.000.

Kortom, het is meer dan de hoogste tijd voor een einde aan het geweld. Meer dan de hoogste tijd voor een permanent staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen in Oekraïne. Volgens de NOS lijkt het staakt-het-vuren dat afgelopen drie dagen gold vanwege de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Rusland redelijk te zijn nageleefd, ook al beschuldigen beide landen elkaar van schendingen. Alhoewel de NOS op 12 mei meldt dat Rusland en Oekraïne de drone-aanvallen helaas weer hervat hebben na het staakt-het-vuren, biedt het driedaagse staakt-het-vuren een sprankje hoop. Er dient een permanent staakt-het-vuren te komen. Nederland, de EU en de VS dienen hierop aan te dringen bij Oekraïne en Rusland.

Veiligheidsexpert Bob Deen van Instituut Clingendael gaf afgelopen zondag in Buitenhof eveneens aan dat er nu een toenadering is vanuit Rusland tot onderhandelingen. En dat de EU er wat hem betreft over na dient te denken. Er zijn verschillende stromingen binnen de EU. De EU is voortgekomen uit de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, om vrede tussen de landen te bewerkstelligen. Staal, de grondstof van wapens, werd onder gezamenlijk gezag geplaatst, om zo oorlog tussen de rivalen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog Frankrijk en Duitsland te voorkomen.

Ik ben van mening dat de EU haar vredeswortels eer aan dient te doen en er alles aan moet doen om die afschuwelijke oorlog in Oekraïne gauw te beëindigen. Er zijn al te veel mensen omgekomen, gewond geraakt en op de vlucht geslagen. Wellicht dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, een rol kan spelen bij eventuele vredesonderhandelingen. De VN is immers ook opgericht met het idee om bij te dragen aan vrede. In de tuin van de Verenigde Naties in New York werd op 21 mei 1960 een groot beeld onthuld, een gift van de Sovjet-Unie. Kunstenaar Evgeny Vuchetich had de tekst uit Jesaja 2:4 uitgebeeld: „Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen.” Zo staat aangegeven in het Reformatorisch Dagblad. Dat vrede ons nog steeds mag inspireren.

Ook dienen de ontvoerde Oekraïense kinderen terug te keren naar huis. Er zijn 1.205 Oekraïense kinderen naar Rusland of door Rusland bezetten gebieden gebracht, volgens het rapport van de VN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine van 9 maart 2026.

Verder dient er een stem gegeven te worden aan lokale mensen die een cultuur van vrede uitdragen. Zoals Yurii Sheliazhenko in Oekraïne. Hij veroordeelt de Russische agressie in zijn land, en blijft tegelijkertijd vrede uitdragen.

Laat de oorlog in Oekraïne en alle oorlogen gauw stoppen. Laten we het leven koesteren. Laten we zorgen voor elkaar en de natuur. Hopelijk komt er gauw: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.