Griepgolf raast door het land, drukte op longafdelingen en IC’s Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De luchtwegvirussen grijpen om zich heen. Een op de vijftien Nederlanders heeft op dit moment last van koorts, hoesten, kortademigheid of verlies van reuk of smaak, zo blijkt uit de Infectieradar van het RIVM. Onderzoeksinstituut Nivel stelt dat er een “sterke toename” is van het aantal mensen die zich met griepachtige klachten bij de huisarts melden, schrijft het AD.

Niet iedereen die griepachtige klachten heeft, heeft ook een influenzavirus onder de leden. Behalve de griepvirussen gaan ook corona, het RS-virus en het norovirus (verkoudheid) rond. Al die virussen kunnen leiden tot flinke klachten.

In de ziekenhuizen is inmiddels te merken dat de griep weer hard toeslaat. Zo liggen er extra patiënten op de longafdelingen. Op de intensive cares belanden bovendien meer mensen met hele ernstige luchtwegklachten. Opvallend veel mensen met griep krijgen daarbovenop een bacteriële longontstekingen, constateert intensivist Peter van der Voort (Universitair Medisch Centrum Groningen). Hij roept huisartsen via Twitter op om extra te letten op patiënten met aanhoudende koorts.

Artsen wachten nog op de besmettingen die het gevolg zijn van besmettingen die hebben plaatsgevonden tijdens de feestdagen. “Als er in een kort tijdsbestek heel veel mensen ziek worden, kan een zorginfarct ontstaan”, waarschuwt Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC tegenover het AD. Hij is optimistisch dat een dergelijk noodscenario kan worden afgewend. “Het is niet zo dat we verwachten dat mensen massaal op de IC belanden.”