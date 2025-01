Griepepidemie zwelt verder aan, kent hevige verschijnselen en treft ongebruikelijk vaak kinderen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 427 keer bekeken • bewaren

De griepepidemie die al langer in buurlanden huishoudt, is nu ook volop aanwezig in Nederland. Het RIVM meldt dat het aantal luchtweginfecties sinds de coronatijd niet meer zo hoog is geweest. Steeds meer mensen gaan naar de huisarts omdat de griep zo ernstig toeslaat. Nu zijn dat er 76 op 100.000 inwoners, wat ruim boven het basisniveau van 53 patiënten is.

Ook in Duitsland is het aantal besmettingen sterk gestegen. Daar heeft nu bijna tien procent van de bevolking een acute aandoening van de luchtwegen. Het aantal infecties onder kinderen van 4 tot 15 jaar is daarbij sterk toegenomen, meldt Der Spiegel op gezag van het Robert Koch Instituut (RKI) dat de epidemie monitort. "Wij zien herhaaldelijk jongeren en kinderen die gedurende meerdere dagen hoge koorts en duidelijke ziekteverschijnselen hebben", aldus de woordvoerder van de beroepsvereniging van kinderartsen. Ook moeten steeds meer mensen in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege de ernst van hun klachten. De WDR maakt melding van kinderziekenhuizen die compleet vol liggen.

Veel mensen beschouwen griep als een onschuldige verkoudheid maar dat klopt niet. "Terwijl een onschuldige verkoudheid meestal geleidelijk begint, misschien met een lichte schorre keel, wordt een echte griep meestal gekenmerkt door een plotselinge ziekte met koorts, hoesten of keelpijn, hoofdpijn en spierpijn. Andere symptomen kunnen zijn: een loopneus, zweten en vermoeidheid. Bij kinderen kan griep ook maag-darmklachten veroorzaken, zoals misselijkheid en braken," aldus Der Spiegel.

In Frankrijk meldt het ministerie van Volksgezondheid dat het aantal besmettingen onder kinderen ongebruikelijk hoog is en dat de verschijnselen opvallend zwaar zijn.

In België woedt de griep met een hevigheid die al vijf jaar niet meer is meegemaakt, meldt de VRT:

Wat opvalt, is dat er dit jaar vooral veel kinderen tussen 0 en 14 jaar zijn met griep. Maar ook in de woonzorgcentra zijn er meer griepgevallen dan de vorige jaren. "Soms met heel ernstige gevolgen", zegt Van Gucht. "Er overlijden al enkele weken meer mensen dan gemiddeld. Wat overigens niet ongewoon is tijdens een griepepidemie." Volgens Van Gucht is het moeilijk te voorspellen of er de komende weken nog meer griepbesmettingen gaan zijn. "Het zou kunnen dat we de piek bereikt hebben, maar we gaan toch nog enkele weken moeten wachten voor we dat echt kunnen bevestigen."

Het griepvirus waart ook rond in de Verenigde Staten en ook daar worden opvallend veel kinderen getroffen.