Griepepidemie bereikt Nederland, hoog aantal doden in Frankrijk

De griepepidemie die een opmars door Europa maakt, heeft nu ook Nederland bereikt. Volgens het RIVM is er volgens de cijfers officieel nog net geen sprake van een epidemie maar dat zal naar verwachting komende week anders zijn. Zuidelijker in Europa raast het virus met verrassend veel kracht rond. In Spanje stromen de ziekenhuizen vol en in Frankrijk constateren medici opvallende veel sterfgevallen die aan het virus worden toegeschreven.

Het RIVM meldt dat de afgelopen week 51 mensen per 100.000 inwoners griepverschijnselen vertoonden. Bij 53 is er sprake van een epidemie. In andere Europese landen grijpt de ziekte al veel heftiger om zich heen. In de Spaanse regio Catalonië bijvoorbeeld bedraagt het aantal besmettingsgevallen inmddels 365 per 100.000 inwoners en kampt de zorg met overbelasting van ziekenhuizen als gevolg van de epidemie. De Spaanse autoriteiten denken dat de epidemie daar nu op een hoogtepunt is en al binnen enkele dagen gaat afnemen. De regering wil daarom niet overgaan tot het invoeren van een mondmaskerplicht, meldt El Pais.

In Frankrijk valt het hoge aantal sterfgevallen op als gevolg van het virus. 611 patiënten overleden aan de gevolgen van de griep. Volgens de Franse dienst voor de volksgezondheid is sinds het begin van de meting niet eerder zo'n hoog aantal geregistreerd. Het gros van de sterfgevallen betreft mensen van boven de 65 maar er waren ook 39 stefgevallen onder de groep van 15-64 jaar. Twee kindereen overleden ook aan het virus.

Het virus waart zoals ieder jaar rond deze tijd over grote delen van de wereld. In grote delen van de VS is ook sprake van een zorgwekkende situatie en wordt de bevolking gewaarschuwd.