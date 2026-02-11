Griep slaat hard om zich heen, ziekenhuis stelt operaties uit. En dan moet carnaval nog beginnen

"We zien veel patiënten met griepgerelateerde klachten die moeten worden opgenomen. Tegelijkertijd zijn er tientallen patiënten die medisch gezien klaar zijn met hun behandeling in het ziekenhuis, maar nog niet kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis, revalidatieplek of naar huis met thuiszorg. Zo zorgt griep ervoor dat de zorg stagneert."

Vorige week voorspelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al dat de griepgolf zou uitmonden in een epidemie. Komend weekend is de start van carnaval, vanouds een mass spreading event. Dat gebeurde ook in 2020 toen het coronavirus rondging. Omdat er in februari van dat jaar, ondanks een stortvloed aan besmettingen in bijvoorbeeld Italië, geen concrete maatregelen werden genomen om het virus in te dammen, werd er beneden de rivieren massaal carnaval gevierd. Dat luidde uiteindelijk de eerste grote coronagolf in Nederland in. Ook met de nu rondgaande griep is de verwachting dat na het carnavalsweekend het aantal besmettingen fors zal toenemen.