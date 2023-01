Griekse rechter schrapt aanklachten tegen internationale groep mensenredders

De hulpverleners kunnen nog wel aangeklaagd worden voor onder meer mensensmokkel en deelname aan een criminele organisatie. Daar moet justitie dan een nieuwe zaak van maken. Onder hen is de Syrische zwemster Sarah Mardini over wie de Netflix-film The Swimmers is gemaakt. Mardini duwde in 2015 al zwemmend een boot met vluchtelingen naar Lesbos, samen met haar zus Yusra. In een poging de komst van vluchtelingen tegen te gaan wordt dat soort humanitaire hulp door Griekenland aangemerkt als een misdrijf. Een commissie van Europarlementariërs noemde de zaak van de 24 hulpverleners „het grootste geval van de criminalisering van solidariteit in Europa”, schrijft NRC.