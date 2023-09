Griekse premier noemt klimaatcrisis een oorlog in vredestijd Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 168 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Saeima

Een pasgetrouwd Oostenrijks stel dat in Griekenland op huwelijksreis is verzwolgen door overstromingen. Het echtpaar werd eerder deze maand al vermist toen hun vakantieverblijf in Potistika overspoeld werd als gevolg van zware regenval. Inmiddels zijn hun lichamen aangespoeld op het strand, schrijft The Greek Reporter.

Minstens 17 mensen en meer dan 100.000 dieren zijn in een tijdsbestek van om het leven gekomen door ongekend natuurgeweld. Eerst braken er honderden bosbranden uit die onbedwingbaar leken, daarna volgden extreme regenbuien die grote delen van het land onder water zetten.

“Griekenland wordt geconfronteerd met een oorlog in vredestijd,” verklaarde premier Mitsotakis zaterdag in een toespraak op een internationale handelsbeurs in Thessaloniki. “In twee weken tijd hebben de ergste bosbranden en de ergste overstromingen meegemaakt. De klimaatcrisis is er en dwingt ons alles anders te zien.”

In een kritische beschouwing op Al Jazeera stelt journalist Matthaios Tsimitakis dat de conservatieve regering de natuurrampen verkeerd benaderd. Althans de bosbranden. Alles wordt ingezet op betere bestrijding terwijl er juist meer preventie nodig is. Onder druk van de EU is in Griekenland hard bezuinigd, de overheid teruggedrongen en veel geprivatiseerd.

Door soepele regels op het gebied van ruimtelijke ordening en het terugdringen van toezicht door staatsbosbeheer zijn de bossen uiterst kwetsbaar geworden.