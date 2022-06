Griekse politie dwingt vluchtelingen om te helpen bij illegale pushbacks

Asielzoekers in Griekenland worden gedwongen om de politie te helpen bij illegale pushback-acties. De asielzoekers moeten andere vluchtelingen met een boot terugbrengen naar Turkije, vertellen zes van hen aan The Guardian en andere media.

De zes mannen, afkomstig uit Syrië en Marokko, waren er getuige van hoe de Griekse politie andere vluchtelingen beroofde en mishandelde. Daarna werden de vluchtelingen in volle boten gezet, om onder begeleiding te worden overgebracht naar Turkije.

Tussen de pushback-acties door werden de zes asielzoekers opgesloten. Een van hen, een man uit Syrië, vertelt dat hij drie maanden heeft vastgezeten in een politiecel in Tychero, vlakbij de Turks-Griekse grens. Hij mocht alleen met gemaskerd naar buiten om te helpen bij pushbacks.

De Syriër werd zelf bij aankomst in Griekenland door de politie in elkaar geslagen. Toen de agenten ontdekten dat hij Engels sprak, deden ze hem een voorstel: hij mocht een maand in Griekenland blijven op voorwaarde dat hij zou helpen bij het uitzetten van andere asielzoekers.