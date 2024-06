Griekse kustwacht verantwoordelijk voor dood tientallen migranten, sommigen geboeid in zee gegooid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

De Griekse kustwacht heeft de afgelopen drie jaar tientallen migranten gedood door hen de Middellandse Zee in te gooien, in sommige gevallen geboeid. Dat zeggen ooggetuigen tegen de BBC, waaronder negen personen die zelf slachtoffer werden van de praktijken van de kustwacht. De verklaringen zijn opgenomen in de BBC-documentaire Dead Calm: Killing in the Med.

De NOS meldt daarover:

In de documentaire worden vijftien incidenten geanalyseerd over een periode van drie jaar, vanaf mei 2020. Daarbij zouden 43 mensen zijn omgekomen, onder wie kinderen. De Griekse kustwacht spreekt de beschuldigingen sterk tegen. Wel lijkt een voormalig leidinggevende van de kustwacht er in een onbewaakt ogenblik tijdens opnames meer van te weten.

Wat betreft de bekentenis van de leidinggevende, dat gebeurde toen hij dacht dat de microfoon uitstond. Hij kreeg beelden te zien waar op de Grieken zich inderdaad bezighouden met de pushbacks, waarop hij bevestigde dat het "duidelijk illegaal" en "een internationale misdaad" was. Overigens zei hij daarbij niet dat het inderdaad om de kustwacht ging. De BBC zegt dat het erg lastig is te verifiëren dat Griekenland zich wel degelijk schuldig maakt aan de illegale pushbacks, maar dat het in deze gevallen was gelukt om meerdere ooggetuigen, overlevende migranten en videobeelden te combineren tot een betrouwbaar verhaal.

Bij de pushbacks worden bootjes van migranten terug de open zee op gesleept zonder dat ze de kans krijgen asiel aan te vragen in Griekenland. Ook worden migranten die de kust wel al hebben bereikt, op een bootje zonder motor of met gaten erin gezet en vervolgens terug naar zee gesleept en aan hun lot overgelaten.