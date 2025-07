Griekenland veroordeelt Bulgaar tot twee jaar cel wegens verbranden vlag

Een Griekse rechtbank heeft een 26-jarige Bulgaar tot twee jaar cel veroordeeld omdat hij in het openbaar de Griekse vlag verbrandde. Dat meldt het Bulgaarse persbureau Novinite. Het is de maximale straf die in Griekenland op het vergrijp staat. Het incident dat plaatsvond in Komotini heeft tot veel afkeuring onder de plaatselijke bevolking geleid. Komotini telt 65.000 inwoners en ligt in noordoost-Griekenland. De stad, die ok een grote Turkse minderheid kent, viel in de geschiedenis een aantal malen onder Bulgaar bestuur.