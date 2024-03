Griekenland verbant ligbedden van stranden

Griekenland heeft een nieuwe wet aangenomen die de tsunami aan ligbedden op strand moet indammen, meldt The Greek Reporter. Voortaan moet minstens 70 procent van het strand vrij zijn van ligbedden. In beschermde gebieden is het percentage hoger: 85 procent. Ook moet er minimaal 4 meter afstand zijn tussen de ligbedden en het zeewater. Zo moet de verwoesting van de magische Griekse stranden door drommen toeristen voorkomen worden.