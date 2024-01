Griekenland gaat toeristen klimaatbelasting laten betalen om schade door extreem weer te herstellen

De belasting wordt van maart tot oktober geïnd bij aankomst in het online geboekte vakantieverblijf en varieert in hoogte. Wie in een appartement of een of twee sterren hotel verblijft, betaalt 1,50 euro per dag, gasten in een vijf sterren hotel betalen 10 euro per dag. De belasting wordt niet inbegrepen in de totale som van de vakantie die reisorganisaties rekenen maar dient ter plekke apart te worden voldaan.