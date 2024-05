Griekenland deporteert Europese activisten die deelnamen aan pro-Gaza-protest op universiteit

In totaal werden op 14 mei 28 mensen gearresteerd bij een pro-Gaza-demonstratie bij de rechtenfaculteit van de universiteit van Athene. Negen van hen worden nog altijd vastgehouden in het detentiecentrum Amygdaleza, even buiten de Griekse hoofdstad. Volgens de advocaten die het negental bijstaat, zitten ze vast “onder betreurenswaardige omstandigheden” en krijgen ze geen tolk toegewezen. Griekenland is van plan hen tot “ongewenste vreemdelingen” te verklaren en uit te zetten.

Na het protest en de arrestaties, zei premier Kyriakos Mitsotakis van de rechtse partij Nea Dimokratia, dat de autoriteiten niet zullen toestaan dat universiteiten worden gebruikt als protestlocatie tegen de oorlog in Gaza, zoals dat in veel landen over de hele wereld gebeurt. Na zijn aantreden in 2019 schrapte de regering van Mitsotakis direct een tientallen jaren oude wet die veiligheidsdiensten de toegang tot universiteitscampussen verbood. Die wet was ooit aangenomen in de nasleep van de militaire dictatuur (1967 tot 1974) om te voorkomen dat de regering ooit nog met harde hand een studentenprotest zou neerslaan. Dat gebeurde in 1973 toen overheidstroepen met een tank door een anti-dictatuurprotest walste, waarbij 24 studenten werden gedood.