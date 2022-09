Grieken woest op BBC vanwege interview met niet bestaande kroonprins Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

De BBC haalde een nazaat van de Griekse koning in de studio, noemde die 'Zijne Koninklijke Hoogheid' en betitelde hem als 'kroonprins'. Griekse kijkers waren er niet blij mee want met een referendum heeft Griekenland de monarchie in 1974 met een grote meerderheid afgeschaft, na de val van de militaire dictatuur. Daarmee werd ook de parlementaire democratie ingevoerd. De Britten lijken weinig respect te hebben voor die beslissing en doen gewoon alsof er nog een koningshuis is in de EU-lidstaat.

De man in de studio is Pavlos, voormalig kroonprins en oudste zoon van de laatste koning Constantijn II. Omdat Constantijn getrouwd is met de Deense prinses Anne-Marie is hij wel in Denemarken een prins. Maar ook daar maakt Pavlos geen kans op de troon omdat zijn moeder afstand deed van het recht op opvolging om met Constantijn te kunnen trouwen.