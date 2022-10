Grexit lijkt dichterbij dan ooit

19 jun. 2015 - 12:32

Dit is eigenlijk een reactie op de vraag van Willem Vandelden die in eenandere topic een link heeft gepost over een Duits TV programma Maybritt Illner. Ik ken het programma, vind het een prima format waarvan ik graag zou zien dat deze op de Nederlandse TV ook zoiets te zien zou zijn. Gewoon een programma waar met een panel van tegengestelde meningen een uur lang de diepte in wordt gegaan over een onderwerp. En ik heb al eens eerder geschreven over dit programma op Joop.nl. http://secondscreen.live.cellular.de/#maybrit+illner/social/1?id=4e9a257b63b5f83aa8b4425dec2bd595 Het is volgens mij veel te veel informatie om hier nu nog eens te herkauwen, en ik kan zeker iedereen (mits ze de duitse taal machtig zijn) aanraden het eens te bekijken. Waarschuwing dit wordt een lang stukje... Ik zou wel een aantal punten willen aanstippen: Michael Fux (CDU) is duidelijk een politicus van de harde lijn die denkt dat Duitsland het geld wat naar Griekenland gegaan is terug moet komen. Probleem is ten eerste dat het niet waar is dat de hulp voor Griekenland bedoeld was. Het was een banken bail-out van voornamelijk private schulden die over de hoofden van alle Grieken en alle Europese burgers gesocialiseerd is gedwongen door de Troika. Dat geld is dus voor 93% verdwenen naar de banken zodat zij hun verlies (van leningen afgesloten met private partijen) niet hoeven te nemen. Dat is schandalig en illegaal. Verder begint hij over een deal waarbij Frankfurt voor €1,2 miljard 14 regionale vliegvelden overnermt. Dit was een deal afgesloten met de vorige regering die inderdaad door Syriza on hold is gezet. Er wordt in het programma beweerd dat Syriza de economie dus helemaal niet wil hervormen. En bovendien dat de Grieken die €1,2 miljard goed kunnen gebruiken om de acute problemen op te lossen. Beide punten kloppen niet: Het is niet zo dat Syriza en Varoufakis tegen privatiseringen zijn, ze zijn tegen de manier waarop deze worden geprivatiseerd nl. via een "firesale" waardoor Griekse assets (zoals die luchthavens) voor een habbekrats worden verpatst om vervolgens in een zwart gat naar Duitse/Franse/Nederlandse banken te verdwijen. Dan heeft zelfs €1,2 miljard (naast veel te weinig) geen nut als het de structurele schuld niet verlaagd. Daarmee verkoop je het land en hou je aan het einde van de rit niets meer over met waarmee je de economie weer kan opbouwen. Het zou veel verstandiger zijn om te wachten met privatiseringen tot de grootste nood voor de Grieken opgelost is. Nu wordt de (illegale) nationalisatie van schulden gebruikt als leverage om de assets in prijs te doen dalen. Het zijn vervolgens niet alleen Buitenlandse partijen maar voornamelijk de oligarchen die vervolgens hun positie kunnen verstevigen door voor een bodemprijs assets op te kopen. En daar hebben ze (volgens mij zeer terecht) een stokje voor gestoken. Maar dat betekent niet dat privatiseringen helemaal van tafel zijn. Dat heeft Michael Fux duidelijk niet begrepen. http://www.4-traders.com/FRAPORT-AG-FRANKFURT-AIRP-450725/news/Fraport-Frankfurt-Airport-Srvs-Wrldwd--Crisis-Greece-to-review-airports-privatization-deal-19879808/ http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/varoufakis-affirms-greek-intention-privatise-313661 Verder een punt over Jorgo Chatzimarkakis. Hij zegt een aantal dingen. Ten eerste hint hij terecht erop dat het de Euro is die de omstandigheden heeft geschapen voor de crisis, het is dus vooral een Eurocrisis. Dit omdat de Euro een terugkoppeling mist. Wat Varoufakis een gereguleerd surplus-recycling-mechanism noemt en anderen een transfer unie en weer anderen in het programma een "Marshall plan". Chatzimarkakis pleit hier ook voor en noemt dit een ländern finanzausgleich wat op dit moment al in Duitsland functioneert. Volgens Varoufakis is zo'n mechanisme binnen een monetair systeem gewoon onmisbaar, en waar je kijkt zie je dat rijke delen van de economie de arme delen ondersteunen. Alleen zo kan je überhaupt de integriteit van een land met een gemeenschappelijke munt waarborgen. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Länderfinanzausgleich https://youtu.be/iVxaTC7Qp44 Daarmee zit Chatzimarkakis dus precies op één lijn met Varoufakis die zegt dat binnen een gemeenschappelijke munt je de surplussen aan de ene kant veel beter gereguleerd kan recyclen (om vervolgens de industrie in het surplusland in stand te kunnen houden). Want als je dit niet doet zullen de overschotten (en vooral Duitsland heeft record overschotten die een probleem vormen) zich een weg banen naar de periferie. Recycling van kapitaal zal binnen een gemeenschappelijke munt altijd plaatsvinden, maar de vraag is in welke vorm. In de eerste jaren van de Eurocrisis vond recycling plaats, maar niet duurzaam want het geld werd uitgeleend waardoor uiteindelijk de defecit landen verder in de schulden raakten terwijl de surplussen van de m.n. Duitse industrie verdween in de financiële sector. En dat is dus onhoudbaar. Je kan veel beter het geld geven, zonder rente maar met de voorwaarde dat de ontvangers van dat geld bij jou komen shoppen. Dat was de essentie van het Marshall plan, het was niet zomaar geld geven en zoek het daarna maar uit, het is geld geven met de voorwaarde dat de ontvangers dit spenderen aan jouw producten en daarmee jouw economie ondersteunen. De cirkel is dan rond en het systeem houdbaar. En in Duitsland bestaat dit dus. Mensen die hiertegen protesteren begrijpen in ieder geval niet dat een Ländern Finanzausgleich voor alle partijen juist niet alleen goed maar essentieel is om de Euro stabiel te houden en wrlvaart te verspreiden. Want het blijkt maar weer eens dat kapitalisme op zich zelf zeer inefficiënt is in het verspreiden van welvaart. Dit zegt zelfs onderzoekers van het IMF. https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=a0CFVfviD8epsgGR04GwCw&url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNHteuwneQFAFkMvZS-nLrqca2Bukw&sig2=avRSZLMEtkoJdIICO8CIYw (Conclusie op pag. 25) http://www.theguardian.com/business/2014/feb/26/imf-inequality-economic-growth (over hetzelfde onderzoek) http://www.theguardian.com/business/2014/feb/26/imf-inequality-economic-growth Uiteindelijk hebben we het als we het hebben over surplus en defecit landen over inequality aangezien je mag stellen dat de defecit landen per saldo veel meer mensen met lage inkomens vertegenwoordigen dan de surplus landen. Hoewel dat in Duitsland paradoxaal niet helemaal klopt. Maar dat komt misschien wel omdat de een groot deel van de duitse economie zich concentreert in het zuiden. Hoe dan ook de Eurocrisis wordt veroorzaakt door een perverse kapitaap recycling in de vorm van leningen die nog eens verergerd werden door credit default swaps, en dit moet je doorbreken door een Finanzausgleich, transferunie of surplus-recycling-systeem. Verschillende namen voor precies hetzelfe: Het opzetten van een sociaal netwerk ingericht op het duurzaam reguleren van de recycling van kapitaal waardoor de welvaart en sociale cohesie van het land of landen binnen het monetaire systeem wordt gewaarborgd. Dit is overigens wat de Finanzwissenschaftler Stephan Homburg helemaal niet heeft begrepen. Hij claimt dat je de (op illegale manier genationaliseerde) schulden niet kwijt moet schelden omdat daarna de banken het spelletje zouden herhalen. Dat zou alleen zo zijn als je het spanningsveld tussen de record winsten in Duitsland en de record behoefte aan kapitaal in de Periferie in stand zou houden. Juist het afromen van die eigenlijk schadelijke reserves aan kapitaal in Duitsland om dit te geven (dus zonder rente) met als voorwaarde dat het gegeven geld gespendeerd wordt binnen de Duitse economie zou dat spanningsveld kunnen neutraliseren en daarmee de Euro als gemeenschappelijke munt gigantisch kunnen stabiliseren. http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2015/04/03-germany-trade-surplus-problem Het tweede punt wat Chatzimarkakis maakt is hoe moeilijk het is om de extreme macht van de oligarchie in Griekenland te doorbreken. Hij vertelt een beetje over de dingen die hij heeft meegemaskt toen hij in Griekenland heeft geprobeerd politiek aktief te zijn. Ik denk dan dat wederom hij en Varoufakis de hand kunnen schudden, want ook Varoufakis heeft het e.e.a. meegemaakt op dit vlak. Hij heeft in het verleden gedwongen het land moeten verlaten i.v.m. kritiek die hij als adviseur van papandreou heeft geleverd tegen invested interest in Griekenland waardoor hij met de dood bedreigd is. Hier een aardig artikel over deze man, aangezien er in de media nogal met modder wordt gegooid zodra je de naam Varoufakis hoort. http://www.prospectmagazine.co.uk/features/yanis-varoufakis-germanys-nemesis En het is wel degelijk de bedoeling dat Syriza de macht van de Oligarchen wil doorbreken, mede daardoor is het weer oprichten van de staatsmedia in Griekenland een belangrijke stap. Alle andere media kanalen zijn in handen van de oligarchie en dawrom onbetrouwbaar als nieuwsbron. Dat Syriza nog niet veel heeft kunnen doen heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is het vanuit de Eurogroep verboden om maatregels in te voeren zonder ook verder te bezuinigen of zoals de Eurogroep het stelt "gemaakte afspraken na te komen", zelfs al zijn deze afspraken van de bail outs in 2010 gemaakt door Papandreou zo enorm onder druk te zetten dat hij zonder toetsing en dus tegen de Griekse grondwet akkoord is gegaan met de Griekse "noodhulp" onder de voorwaarde van verregaande bezuinigingen. Ditvpunt wordt verschillende keren gemaakt in het programma door o.a. Gregor Gysi. Het is inmiddels overduidelijk dat de hele doctrine van expansionary austerity een giga flop blijkt die heel veel Grieken enorme armoede heeft gebracht. Syriza probeert aan alle kanten de partijen te bewegen tot het maken van constructieve afspraken gericht op het oplossen van de crisis, maar het is de Eurogroep die blijft vasthouden aan gemaakte afspraken van leningen gecombineerd met (ideologisch ingegeven) eisen van bezuinigingen. Het is dan de eis van de Eurogroep om regelgeving voor het bestrijden van corruptie te koppelen met "gemaakte afspraken" die volledig odious en illegaal waren. Dit is de essentie van het "comprehensive" pakket van maatregels die Europa eist van Syriza en waar Syriza en Griekenland weigeren in mee te gaan. Syriza kan niet met regels tegen bijvoorbeeld corruptie komen omdat dan direct de Eurogroep dreigt te stekker eruit te trekken, en dan heb je Grexit (maar ook ineenstorting van de Euro). Het is de Eurogroep die de boel blokkeert en in de weg staat van nieuwe wetten die de situatie in Griekenland zouden kunnen helpen. Griekenland heeft eigenlijk sinds de Troika de soevereiniteit verloren, en de EU heeft in essentie een staatsgreep gepleegd. Dat Syriza nu eigenlijk niet veel kan doen heeft met de halsstarrige houding van de Eurogroep (aangestuurd vanuit Duitsland ideologisch versterkt door havikken als Schäuble, die Michael Fux maar ook Stephan Homburg). Het interessante is dat Syriza een enorm punt heeft als zij zeggen dat het hele pakket aan "noodhulp" illegaal en totaal ondemocratisch is. Want naast de Griekse grondwet zijn de statuten van zowel het verdrag van Maastricht als het IMF, als mensenrechten die gewaarborgd zouden moeten worden door de EU geschonden alleen om de Duits/Frans/Nederlandse banken te hulp te schieten. Want wat er in alle landen van de periferie gebeurd is dat PRIVATE schulden over werden geheveld naar de staatschuld om op die manier de landen en daarmee uiteindelijk alle Europese belastingbetalers garant te laten staan voor PRIVATE schulden zonder dat de banken hun verlies hebben moeten nemen. Dit is pervers en grond om inderdaad de schulden odious te verklaren. Dit verklaart ook waarom Tsipras begint te praten met grotere woorden als illegaal en crimineel naar de Eurogroep en het IMF toe. Het verklaart ook waarom ze bij de Troika peentjes zweten, want ze moeten beseffen hoge fout ze bezig zijn. Of dit politiek handig is van Tsipras om zo van leer te trekken weet ik eerlijk gezegd niet, maar begrijpelijk is het wel. Want als je een beetje gaat graven kan je alleen maar concluderen dat de noodhulp naar Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje tegen een heleboel verdragen indruist en dus naast ethisch verwerpelijk gewoon illegaal en crimineel moet noemen. Mensen zijn voor veel minder de gevangenis in gesmeten... Wat had moeten gebeuren is dat de banken hun verlies tov de priveschulden in de hele Eurozone hadden moeten nemen. En als dan blijkt dat de banken vervolgens omvallen (wat zeer waarschijnlijk is) had men de banken moeten nationaliseren en hervormen, te vergelijken met wat de Zweden in 1992 hebben gedaan. Dan kost het natuurlijk jog steeds veel geld, maar dan zou je wel de werkelijk schuldigen aan deze hele crisis te pakken hebben. Want iedereen praat over hoe erg de corruptie en cliëntelisme is in Griekenland en hoe machtig de oligarchie, maar het is de bankensector die duidelijk nog veel meer doorspekt is met corruptie, cliëntelisme en het zijn de banken die misschien nog veel dringender hervormd moeten worden dan Griekenland. Bovendien lijkt het mij nuttig om te realiseren dat het Griekse BNP is 2% omvat van het Europese BNP, de banken zijn veel veel groter dan dat en daardoor een veel grotere bedreiging goor de economische stabiliteit. En door het gezever over Griekenland hoor je geen haan kraaien over de banken. En dat is misschien nog wel het ergste. Daar hoorde je helaas bij Maybritt Illner veel te weinig over... En ja, Willem een lang stuk maar je vroeg erom.

