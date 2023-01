Greta Thunberg wil zich aansluiten bij demonstranten bruinkooldorp Lützerath

Greta Thunberg zal zich zaterdag aansluiten bij de activisten in het Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath, net over de grens bij Roermond. Dat hebben de activisten woensdag bekendgemaakt, melden Duitse media .

De Zweedse klimaatactiviste reisde in september 2021 ook al eens af naar het dorp om te protesteren tegen de winning van bruinkool. Het verbranden van bruinkool leidt tot de uitstoot van veel broeikasgassen en is daarnaast zeer vervuilend.

Honderden activisten wonen al twee jaar in Lützerath om te voorkomen dat het Duitse energiebedrijf RWE 130 miljoen ton bruinkool kan ontginnen. Op woensdag is de Duitse politie begonnen met de ontruiming van het dorp, waar ook vijftien Nederlandse activisten bivakkeren.

De activisten geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. “We zitten zeker op tien meter hoogte en de politie moet met gespecialiseerde klimmers komen om ons eruit te halen”, aldus activist Hazel die met anderen in een boomhut woont. “We hebben eten en water ingeslagen waar we het enkele weken mee kunnen uithouden.”