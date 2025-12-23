Greta Thunberg opgepakt door Britse politie wegens steun aan Palestina-activisten Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 385 keer bekeken Bewaren

De wereldberoemde Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg in is Londen gearresteerd door de politie. De 22-jarige nam deel aan een protest voor solidariteit met leden van de actiegroep Palestine Action die in de gevangenis in hongerstaking zijn. De actiegroep, die een sabotageactie uitvoerde tegen Britse militaire steun aan de genocide van Israël op Palestijnen, is als gevolg van draconische wetgeving tot terroristische organisatie bestempeld, ook al gebruikt Palestine Action nooit geweld tegen personen.

Thunberg beging het misdrijf een bord omhoog te houden met daarop een tekst waarmee ze steun uitspreekt voor de actievoereders en protesteert tegen genocide. Onder de doorgeslagen antiterreurwetgeving heeft ze die vrijheid van meningsuiting niet en is dat zelfs strafbaar.

Op beelden die de actiegroep 'Prisoners for Palestine' deelde, is te zien hoe Thunberg voor het kantoor van verzekeraar Aspen Insurance staat. In haar handen heeft ze een bord met de ongewijzigde tekst: 'I support the Palestine Action prisoners. I oppose genocide'. Thunberg sloot zich aan bij het protest om leden van de verboden actiegroep een hart onder de riem te steken. Deze leden zitten momenteel in voorarrest en weigeren al enkele weken voedsel.

De familieleden en supporters van de hongerstakers hebben een gesprek aangevraagd met minister van Justitie David Lammy omdat de gezondheid van de actievoerders snel verslechterd. Lammy, een politicus van Labour, weigert dat vooralsnog. Volgens juristen handelt de minister daarmee in strijd met de richtlijnen van zijn eigen ministerie. Drie van de hongerstakers liggen in het ziekenhuis. Twee van het weigeren al 51 dagen voedsel, de ander 43 dagen. De minister wordt opgeroepen enig medeleven te tonen.