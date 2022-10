Greta Thunberg niet naar klimaattop: ‘Politieke leiders misbruiken conferentie voor greenwashing’

Greta Thunberg zal niet aanwezig zijn bij COP27, de klimaatconferentie van de VN die vanaf 6 november plaatsvindt in Sharm el-Sheikh. De 19-jarige klimaatactiviste meent dat de klimaattoppen “vooral worden gebruikt door leiders en mensen met macht om aandacht te krijgen”, zei ze tijdens een bijeenkomst in Londen. “Daarbij maken ze gebruik van allerlei vormen van greenwashing.”

Ook de locatie van de top stuit Thunberg tegen de borst. Eerder sprak ze via Twitter al haar steun uit voor de gewetensgevangenen in Egypte. Ze riep de Egyptische autoriteiten op om politieke gevangenen vrij te laten en tijdens de klimaattop meer ruimte te bieden aan vertegenwoordigers van sociale bewegingen. “Nu is die ruimte erg beperkt.”