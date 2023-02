theme-icon Duurzaam leven

Greta Thunberg in actie tegen illegaal windmolenpark in Noorwegen

In Noorwegen krijgen activisten die zich verzetten tegen een windmolenpark in het westen van Noorwegen steun uit opvallende hoek. Klimaatactiviste Greta Thunberg nam dinsdagochtend deel aan een blokkade van de ministeries van Energie en Financiën in Oslo. De politie heeft de actievoerders na enige tijd verwijderd.

Het windmolenpark is gebouwd in een gebied dat door Sami, een uit zo'n 100.000 zielen bestaand volk in het noorden van Scandinavië, Samenland genaamd (ook bekend onder de beledigende term Lapland), wordt gebruikt voor hun rendierkuddes. Zij hebben die nodig om op traditionele wijze te overleven. Meer dan een jaar geleden besliste de hoogste rechter al dat de windturbines er illegaal zijn omdat zowel de onteigening van de grond als de bouw van de molens onwettig is verlopen. Sindsdien is er met dat vonnis niets gedaan. De rechter heeft niet bepaald wat er met de windmolens moet gebeuren.

Thunberg, die zich inzet voor duurzame energie, verklaarde aan de actie mee te doen omdat de windmolens omdat de kosten en lasten van energieopwekking niet afgewenteld mogen worden op een groep, schrijft Euronews. "Inheemse rechten, mensenrechten, moeten hand in in hand gaan met klimaatbescherming en klimaatactie. Dat mag niet ten koste van een groep gaan. Dan is het geen klimaatrechtvaardigheid."