Greta Thunberg behaalt diploma en stopt met scholierenstaking

De inmiddels 20-jarige Greta Thunberg stopt met haar wekelijkse scholierenstaking 'Fridays for Future'. De simpele reden is dat ze haar diploma heeft behaald en daarmee niet langer scholier is. In de Zweedse hoofdstad Stockholm neemt ze deze vrijdag voor het laatst deel aan de scholierendemonstratie bij het parlement. De voormalige tiener startte haar wekelijkse staking in 2018 en wist daarmee een wereldwijde beweging op gang te brengen die de noodzaak van klimaatmaatregelen onder de aandacht van politiek en kiezers bracht.

Greta blijft wel actievoeren voor het klimaat. Eind vorig jaar kondigde ze aan minder op de voorgrond te willen treden omdat de aandacht moet gaan naar de directe slachtoffers van de klimaatcrisis.

Op Instagram is ze te zien met een studentmössa, de traditionele studentenpet waarmee geslaagden zich in Zweden tooien. "Toen ik de klimaatstaking begon in augustus 2018 had ik nooit verwacht dat het echt tot iets zou leiden. Na drie weken lang elke dag te hebben gestaakt, besloten we als kleine groep kinderen dit elke vrijdag te blijven doen. En dat deden we, en zo werd Fridays For Future gevormd. Er kwamen meer mensen bij, en ineens werd het een wereldwijde beweging die elke dag groeide. In 2019 staakten miljoenen jongeren van school voor het klimaat, de straten in meer dan 180 landen liepen vol. Toen de pandemie begon, moesten we nieuwe manieren vinden om te protesteren. Na verloop van tijd begonnen we weer de straat op te gaan. We zijn er nog steeds, en we zijn niet van plan om ergens heen te gaan.

Er is zoveel veranderd sinds we begonnen, en toch hebben we nog zo ver te gaan. We gaan nog steeds de verkeerde kant op, waarbij machthebbers de meest gemarginaliseerde en getroffen mensen en de planeet kunnen opofferen uit naam van hebzucht, winst en eeuwige economische groei. (…) Er zijn waarschijnlijk velen onder ons die afstudeerden en zich nu afvragen wat voor toekomst het is waar we in stappen, al hebben wij deze crisis niet zelf veroorzaakt. Degenen onder ons die zich kunnen uitspreken hebben de plicht om dat te doen. Iedereen telt mee. Om alles te veranderen hebben we iedereen nodig. Natuurlijk blijf ik protesteren op vrijdag, ook al is het technisch gezien niet meer schoolstaking. We hebben gewoon geen andere optie dan alles te doen wat we kunnen. Het gevecht is nog maar net begonnen." Zo sluit ze haar 251e actieweek af, op weg naar een toekomst die minder rooskleurig is dan die van voorgaande generaties.