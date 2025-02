Grenzeloos NOS

“Trump zoekt met Gazaplan grenzen op: ‘Dit is roofdierkapitalisme’”, kopte de NOS op woensdag 5 februari j.l. Ik maakte me er druk om. Om het zoveelste proefballontje van Donald Trump natuurlijk, maar ook om de kop waar de nieuwswebsite voor heeft gekozen. Omdat ik weet dat er vaak lang gesteggeld kan worden over zo’n kop. Je wil immers accuraat zijn. Zo objectief of neutraal mogelijk. De kop moet ook nog de strekking van het verhaal dekken, en dan is er natuurlijk nog het fenomeen ‘clickbait’ waar je als “hyperneutrale” nieuwsorganisatie mee moet concurreren. Daar waar anderen los kunnen gaan met hun koppen om clicks te generen, moet de NOS degelijk blijven. Uitnodigen en verleiden tot lezen, maar wel op een manier die past bij een gedegen organisatie als de NOS.