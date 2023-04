Grensoverschrijdend gedrag schering en inslag in Tweede Kamer Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1018 keer bekeken • bewaren

Een grote minderheid van de mensen die in de Tweede Kamer werken, ervaart in meer of mindere mate grensoverschrijdend gedrag van andere Kamerbewoners, meldt het ANP. De situatie wordt blootgelegd in een onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer.

Het zijn vooral Kamerleden en ambtelijk leidinggevenden die zich schuldig zouden maken aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om zaken als roddelen, zwart maken, discriminatie, (seksuele) intimidatie, maar ook om "oneigenlijke druk om iets te doen dat tegen de regels ingaat of niet integer is".

Uit het onderzoek dat werd ingesteld in opdracht van Kamervoorzitter Vera Bergkamp en is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht blijkt ook dat er op het gebied van bescherming te weinig is geregeld voor zowel melders als beklaagden. Het rapport wordt maandag on de loop van de dag officieel openbaar gemaakt.

,,Integriteitskwesties die binnen een fractie spelen, zijn primair de verantwoordelijkheid van de fractie zelf’’, benadrukt ze. ,,De instrumenten van Kamervoorzitter en Presidium zijn daarin beperkt. Er is geen gezagsrelatie tussen een Kamerlid en de Kamervoorzitter.’’ Ook zegt ze als voorzitter ‘niet in te kunnen gaan op interne fractiezaken’.

Update:

De NOS meldt na presentatie van het onderzoek:

Ruim een derde van de Kamerleden en medewerkers in het Kamergebouw die meededen aan het onderzoek, heeft last van roddelen, pesten, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag door andere mensen in de Kamer. De onderzoekers spreken van "een grote minderheid". Volgens hen wijst dit erop dat het meer is dan een reeks incidenten. "Het onderzoek wijst op dieperliggende patronen en mechanismen die concrete en aanhoudende risico's vormen."