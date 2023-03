Grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport: directie zegt sorry, maar volgens medewerkers is probleem zelfs nog groter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 290 keer bekeken • bewaren

De NOS erkent dat er op de redactie van NOS Sport sprake is van grensoverschrijdend gedrag, ook van seksuele aard, en biedt daarvoor excuses aan. De afgelopen twee maanden hebben externe vertrouwenspersonen melding van (oud-) medewerkers daarover in kaart gebracht. Volgens medewerkers is die inventarisatie niet ver genoeg gegaan en is het probleem zelfs nog groter dan nu geschetst is.

Dinsdag kreeg de directie van de NOS het rapport over de misstanden aangereikt. Daaruit zou blijken dat er over een tijdsbestek van langer dan twintig jaar sprake is geweest van “pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitssvraagstukken”, zo weet NU.nl te melden. Leidinggevenden zouden niets of nauwelijks iets met de meldingen hebben gedaan. Een niet nader genoemde presentator en eindredacteur die ongewenst gedrag hebben vertoond, zijn beiden nog werkzaam op de sportredactie.

Algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer heeft het personeel van de NOS donderdagmiddag geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. Daarbij werden de “ervaringen” van de medewerkers erkend en zijn er excuses aangeboden. Het Leids Dagblad liet dinsdag al weten dat volgens medewerkers van NOS Sport de nu uitgevoerde inventarisatie “niet ver genoeg” is gegaan. Daarnaast vragen de medewerkers zich af of er wel consequenties zullen zijn voor de betrokkenen.

Update:

De hoofdredactie van NOS Sport vertrekt naar aanleiding van het rapport over grensoverschrijdend gedrag, hoewel niet met onmiddellijke ingang. Dat meldt Villamedia. Hoofdredacteur Maarten Nooter laat in een verklaring weten: