Greenpeace veroordeeld tot honderden miljoenen schadevergoeding in schandalige Dakota pijplijn-uitspraak

Een jury in Noord-Dakota heeft besloten dat milieuorganisatie Greenpeace honderden miljoenen dollars moet betalen aan energiebedrijf Energy Transfer. De jury acht Greenpeace aansprakelijk voor smaad en andere claims met betrekking tot protesten tegen de Dakota Access-pijplijn die bijna tien jaar geleden plaatsvonden. Dat melden The New York Times en The Guardian.

Energy Transfer Partners, een olie- en gasbedrijf uit Dallas met een waarde van bijna 70 miljard dollar, had Greenpeace aangeklaagd voor 300 miljoen dollar. Het bedrijf beschuldigde de milieuorganisatie van het 'aanzetten' tot protest door middel van een 'desinformatiecampagne'.

De uitspraak wordt gezien als een ernstige bedreiging voor het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest. Deskundigen waarschuwen dat deze zaak een breder verstikkend effect kan hebben op activisme, met name op het gebied van klimaat en milieu.

Greenpeace, dat de claims ontkende, verklaarde na de uitspraak dat rechtszaken zoals deze erop gericht zijn "het recht op vreedzaam protest te vernietigen". De milieuorganisatie had voorafgaand aan het proces al zorgen geuit over een eerlijk proces in een regio die sterk afhankelijk is van de fossiele industrie.

Deze zorgen bleken gegrond: meer dan de helft van de juryleden die de zaak beoordeelden, had banden met de fossiele brandstofindustrie. De meesten hadden bovendien negatieve opvattingen over anti-pijplijnprotesten of groepen die tegen het gebruik van fossiele brandstoffen zijn.

Deepa Padmanabha, juridisch adviseur van Greenpeace, benadrukte: "Wat we de afgelopen drie weken zagen, was Energy Transfer's overduidelijke minachting voor de stemmen van de Standing Rock Sioux-stam." De zaak raakt hiermee niet alleen aan klimaatrechtvaardigheid, maar ook aan de rechten van inheemse volkeren, die fel gekant waren tegen de pijplijn door hun traditionele gebieden.

Juridische experts omschrijven de zaak als een klassiek voorbeeld van een "SLAPP-rechtszaak" (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Dit type rechtszaken wordt steeds vaker ingezet door bedrijven, politici en vermogende individuen om critici, waaronder journalisten, activisten en waakhonden, doelbewust uit te putten en tot zwijgen te brengen.

Kirk Herbertson, advocaat en directeur van EarthRights International, noemde de uitspraak "geen weerspiegeling van wangedrag door Greenpeace, maar eerder het resultaat van een lange lijst aan rechtbanktactieken en propagandatrucs die Energy Transfer gebruikte om Greenpeace het recht op een eerlijk proces te ontzeggen."

Het is nog onduidelijk of Greenpeace in beroep zal gaan tegen de beslissing. Een dergelijke enorme financiële straf zou de Amerikaanse tak van de organisatie bankroet kunnen maken, wat een verwoestende klap zou betekenen voor klimaatactivisme in de Verenigde Staten.