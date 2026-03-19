Greenpeace verandert EU-hoofdkwartier in Trump Tower

Activisten van Greenpeace hebben het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel veranderd in een kopie van de Trump Tower in New York. Zij projecteerden een gouden gevel, en hingen een spandoek op met de tekst ‘Resist Trump’s agenda’. Die boodschap was bedoeld voor de Europese leiders die donderdag en vrijdag overleggen over de Europese reactie op de Iran-oorlog en de energiecrisis.

Als het aan de milieuorganisatie ligt, geven de Europese regeringsleiders niet langer toe aan Trumps eisen. De Amerikaanse autocraat lapt het internationaal recht aan zijn laars en verwacht vervolgens dat de EU-lidstaten hem te hulp schieten om de Straat van Hormuz weer toegankelijk te maken.

Als gevolg van Trumps oorlog in Iran gaan de energieprijzen door het dak. Dat pakt gunstig uit voor de Verenigde Staten, dat een netto-exporteur is van olie en gas, terwijl Europa de rekening betaalt. “De EU-leiders maken Europa afhankelijk van Amerikaanse olie en gas- alleen maar om hem en zijn miljardairsvrienden tevreden te stellen”, aldus Ariadna Rodrigo van Greenpeace EU.

De oplossing ligt voor de hand. Rodrigo: “Overstappen op 100% hernieuwbare energie en ecologische landbouw zou onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en Trumps wurggreep doorbreken, terwijl de portemonnee van mensen wordt beschermd tegen geopolitieke onrust. De EU moet zich verzetten tegen Trumps agenda van chaos en wreedheid, en gewone mensen gaan verdedigen in plaats van bedrijven en de superrijken.”