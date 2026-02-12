Greenpeace in actie tegen milieuverwoestende plannen Jetten met Lelystad Airport Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 252 keer bekeken • Bewaren

Twintig Greenpeace-activisten hebben donderdagochtend het hoofdgebouw van Lelystad Airport bezet. Zij keren zich tegen de plannen van het nieuwe minderheidskabinet om Lelystad Airport te openen voor vakantievluchten. “In tijden van klimaatcrisis, is een extra vliegveld olie op het vuur”, stelt Wouter Lemm, klimaatexpert bij Greenpeace Nederland, in een verklaring.

Lemm wijst erop dat de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport desastreuze gevolgen zal hebben voor de natuur, het klimaat en omwonenden. “Zeker voor D66 is het regelrecht kiezersbedrog: het niet openen van Lelystad Airport stond letterlijk in het verkiezingsprogramma.”

Hoewel in de klimaatwet is vastgelegd dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent moet hebben teruggedrongen, is de kans zeer klein dat dat gehaald zal worden. Tegen die achtergrond vindt Greenpeace het onbegrijpelijk dat het nieuwe kabinet ruim baan wil geven aan extra uitstoot door de luchtvaart.