Greenpeace hangt immens kunstwerk van Anish Kapoor aan boorplatform van Shell

Terwijl de ernst van de klimaatcrisis tot steeds meer mensen doordringt, mede als gevolg van de hittegolven die Europa teisteren, maakt Greenpeace duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de ramp die de wereld treft. Activisten trokken met hun welbekende bootjes naar een boorplatform van Shell in de Noordzee waar fossiele energie wordt opgepompt. Het platform ligt circa 70 kilometer uit de kust van Norfolk, zo'n 100 kilometer van Nederland vandaan.

Over een metalen constructie spanden ze een kunstwerk van de wereldberoemde Anish Kapoor dat ze ter plekke realiseerden. Over het witte doek werd zorgvuldig rode vloeistof uitgespoten om het werk, Butchered getiteld, te vervolmaken.

Ze willen zo duidelijk maken dat fossiele giganten als Shell de klimaatcrisis en andere natuurvernietiging blijven aanjagen. Het kunstwerk toont niet alleen de misdaad en de verwonding van de aarde maar ook het gevoel van rouw daar over.

Bij Channel 4 gaf de Britse kunstenaar een toelichting op het werk en de actie.

In Nederland is werk van Kapoor onder meer te zien bij in Tilburg bij De Pont museum.