Greenpeace en XR stellen ultimatum aan Rabobank: stop financiering industriële landbouw

25 sep. 2023 - 8:10

Deze actie lijkt me een godsgeschenk voor de wegzakkende BBB maar dit terzijde. De boerenleenbank zal ongetwijfeld met een tabelletje komen in welke ontwikkelingen is geïnvesteerd. Was het na de oorlog vooral mechanisatie (minder zwaar werk), moderne stallen (verbetering gezondheid landbouwhuisdieren), de laatste decennia zijn milieu-en dierenwelzijnseisen een motor van de schaalvergroting. Om investeringen te kunnen doen en deze terug te betalen bleek een grotere schaal van de bedrijfsvoering noodzakelijk. Allemaal oud nieuws. Telkens blijkt, om Eisenhower te citeren: Farming looks mighty easy when your plow is a pencil and you're a thousand miles from the corn field. Voor degenen die een 'wetenschappelijke' verhandeling willen lezen hoe je van fossiele landbouw af kunt komen: Meino Smit wijst u de weg. (https://www.managementboek.nl/boek/9789492326782/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040-meino-smit).

