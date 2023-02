Gratis openbaar vervoer voor minvermogenden is een schot in de roos

13 feb. 2023 - 16:42

"Het wezen [van armoede] is dat je geen kant meer op kunt. Je leeft letterlijk van de ene dag in de andere. Plannen maken voor de toekomst is zinloos want om die te verwezenlijken zijn reserves nodig." Orwell vond dat nou juist een lichtpunt van armoede: "the great redeeming feature of poverty: the fact that it annihilates the future. Within certain limits, it is actually true that the less money you have, the less you worry. When you have a hundred francs in the world you are liable to the most craven panics. When you have only three francs you are quite indifferent; for three francs will feed you till tomorrow, and you cannot think further than that. You are bored, but you are not afraid." Ik heb er zelf geen ervaring mee, misschien is het voor iedereen verschillend. Ik kan me voorstellen dat een poging om uit de armoede te komen juist dingen vergt die je door je situatie niet hebt; dat je bijvoorbeeld gewoon te futloos bent om je financiën op orde te brengen, waardoor de situatie weer achteruit gaat. Maar werk zal in de meeste gevallen de beste remedie zijn, als gratis ov daarbij kan helpen is dat het overwegen waard.

4 Reacties