Gratis geld bestaat niet, maar wie betaalt de prijs? Opinie Vandaag

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

De Voorjaarsnota 2026 ligt bij de Tweede Kamer en de boodschap is duidelijk: Nederland kan zich een stootje permitteren maar moet wel strikt op de centen blijven letten. Vanwege EU-begrotingsnormen en normen over de staatsschuld, waar Nederland nu nog ruimschoots aan voldoet. Maar ook geld is uiteindelijk een schaars middel.

Door de uiterst onzekere tijden door geopolitieke ontwikkelingen, de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz stijgen de benzineprijzen, energielasten en de inflatie in 2026 en misschien ook latere jaren. En daar begint het echte probleem.

Want dit raakt al een tijd niet alleen lage inkomens. Ook middeninkomens voelen de klap van hogere energierekeningen, duurdere benzine en boodschappen. Mensen die werken en tot voor kort rondkwamen, komen nu ook steeds meer in de knel en vallen vaak buiten regelingen.

De inkomensgroepen die het meest last hebben van deze hoge prijzen moeten gecompenseerd worden. De vraag is alleen: Vanaf welk moment en voor hoe lang?

De vraag is dus niet of we compenseren? Maar wel omdat geld niet gratis is: Wie laten we vallen?

